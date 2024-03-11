В Алтайском крае два бывших ветеринарных врача признаны виновными в получении взяток

Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшим главному ветеринарному врачу КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Калманскому району» и ведущему ветеринарному врачу КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Пристанскому району». Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя), ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя и представляемого им лица.), ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Следствием и судом установлено, что с апреля 2018 по ноябрь 2020 года осужденные в общей сложности получили взятки в размере более 500 тысяч рублей путем перечисления на подконтрольный банковский счет от производителей и заготовителей меда. Взятки предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения лабораторных исследований проб меда.

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации на имущество одного из врачей на сумму более одного миллиона рублей следователем СК наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшему главному ветеринарному врачу наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, бывший ведущий ветеринарный врач приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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