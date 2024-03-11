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В Алтайском крае два бывших ветеринарных врача признаны виновными в получении взяток

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В Алтайском крае два бывших ветеринарных врача признаны виновными в получении взяток

Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшим главному ветеринарному врачу КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Калманскому району» и ведущему ветеринарному врачу КГУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Усть-Пристанскому району».

Следствием и судом установлено, что с апреля 2018 по ноябрь 2020 года осужденные в общей сложности получили взятки в размере более 500 тысяч рублей, путем перечисления на подконтрольный банковский счет от производителей и заготовителей меда. Взятки предназначалась за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения лабораторных исследований проб меда.

В ходе предварительного следствия на имущество одного из врачей (на сумму более одного миллиона рублей) наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив бывшему главному ветеринарному врачу наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, бывший ведущий ветеринарный врач приговорен к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Взято отсюда.

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