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В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

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В момент провала в авто не было людей

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

На Гилевском водохранилище в районе села Корболиха две легковушки проводились под лед во время рыбалки. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Фотографии с озера опубликовал телеграм-канал «МЧС Алтайского края». Судя по кадрам, рыбаков провалившийся под лед автомобиль не удивляет — люди на заднем плане не спешат уходить с тонкого льда.

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности на льду:

  • не следует выходить на лед рек, озер и других водоемов, если не уверены в прочности льда;
  • стоит внимательно отслеживать установленные предупредительные знаки и объявления на ледовых переправах.

Взято Источник
04.01.2024

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