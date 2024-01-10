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В Алтайском крае двух подростков обвиняют в угоне автомобиля

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В Алтайском крае двух подростков обвиняют в угоне автомобиля

Двое друзей во время прогулки решили угнать из усадьбы дома местной жительницы автомобиль, чтобы съездить в гости к приятелю

В Кулундинском районе Алтайского края двое 14-летних подростков предстали перед судом по обвинению в угоне автомобиля, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. В зависимости от участия им вменяют неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, и кражу.

По данным следствия, вечером 13 октября 2023 года в одном из сел Кулундинского района двое друзей во время прогулки решили вместе угнать автомобиль из усадьбы дома местной жительницы, чтобы съездить в гости к приятелю в соседний населенный пункт. Они переместили транспортное средство с территории двора на улицу, но уехать не смогли из-за автоматической блокировки руля. Подростки оставили машину на улице и скрылись. Установлена причастность одного из них к хищению автомагнитолы из салона автомобиля.

В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали вину и раскаялись. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в органы системы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступлений.

Следственное управление напоминает, что за совершение угона автомобиля или иного транспортного средства уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Санкцией ч. 2 ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.

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