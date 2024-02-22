Суд. Приговор Фото: pixabay.com

Приговор остался без изменений за исключением того, что к сроку Самосенко добавили еще полгода заключения. Также он должен выплатить ущерб потерпевшим

Суд в Алтайском крае ужесточил приговор экс-полицейскому Денису Самосенко. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве более чем на 47 млн рублей и приговорили к 4 годам колонии, сообщает “Банкфакс”.

Срок экс-правоохранителю увеличили после жалоб потерпевших на вынесенный приговор. Ранее ему дали 3,5 года заключения в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с Самосенко ущерб в пользу потерпевших: в сумме почти 20 млн рублей.

На приговор поступило шесть жалоб от потерпевших и одна – от адвоката. Их рассмотрели 22 февраля, и в результате из смягчающих обстоятельств исключили намерение Самосенко якобы возместить ущерб всем потерпевшим.

Напомним, что в 2021–2022 годах Самосенко, позиционируя себя успешным предпринимателем в сельхозотрасли, предлагал людям инвестировать в свой якобы развивающийся бизнес, а потом обещал вернуть средства с дивидендами. Восемь жителей края поверили и инвестировали в общей сумме более 47 млн рублей. Однако по некоторым данным, жертвами могли стать около 20 человек, а сумма ущерба – превышать 100 млн рублей.

Взято отсюда