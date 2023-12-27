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В Алтайском крае электровоз сбил мужчину на ж/д станции

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В Алтайском крае электровоз сбил мужчину на ж/д станции

Железная дорога. Поезд Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в Панкрушихинском районе. Пострадавшего мужчину доставили в лечебное учреждение с различными травмами

На станции Световская в Алтайском крае электровоз сбил 44-летнего мужчину. Пострадавший переходил пути перед поездом, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири в Telegram-канале.

Машинист применил экстренное торможение, когда заметил мужчину. Столкновения избежать не удалось, пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

По данному факту проведут процессуальную проверку. Сотрудники транспортной полиции напомнили о необходимости соблюдения правил поведения вблизи железнодорожного транспорта, так как это зона повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве 18-летний юноша попал под электричку во время шуточного боксирования с друзьями на перроне. Житель столицы выжил, его с травмами доставили в больницу.

Взято отсюда

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