В Алтайском крае еще в 3 сельских населенных пунктах появилась сотовая связь

12 марта в ситуационном центре Губернатора Алтайского края состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) по итогам строительства в I квартале 2024 года 3 базовых станций сотовой связи в с. Горновое Троицкого района (426 чел.), с. Осколково Алейского района (670 чел.) и с. Переясловка Топчихинского района (521 чел.). Мероприятие провел заместитель Председателя Правительства Алтайского края – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Снесарь Виталий Владимирович. В совещании приняли участие заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Казаченко Валерий Анатольевич, глава Алейского района Агаркова Светлана Яковлевна, глава Троицкого района Журавлев Виктор Владимирович, глава Топчихинского района Тренькаев Денис Сергеевич, директор Алтайского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Занько Мария Семеновна и директор Алтайского отделения компании ПАО «ВымпелКом» Мартынов Алексей Юрьевич.

После приветственного слова Снесаря Виталия Владимировича и общей информации о проекте, представленной Казаченко Валерием Анатольевичем, на обратную связь вышли главы трех муниципальных районов, которые выразили благодарность от жителей сел за решение проблем с сотовой связью. Также по видеоконференцсвязи информацию по строительству объектов сообщили руководители региональных филиалов операторов сотовой связи Билайн и МегаФон.

«Мы на протяжении последних нескольких лет ведем реализацию поручения Президента Российской Федерации по обеспечению доступной мобильной связью в малых населенных пунктах. Было несколько федеральных программ, программ краевой поддержки, которые эту работу обеспечивали, организовывали и стимулировали наших мобильных операторов для того, чтобы реализовывать эти проекты как можно быстрее», – отметил Виталий Снесарь.

Появившиеся в селах современная связь и доступный Интернет уже дали возможность жителями населенных пунктов подать заявку на дистанционное электронное голосование на выборах Президента Российской Федерации. Так, в селе Осколково 82 жителя изъявили свое желание проголосовать через сервис Госуслуг.

Напомним, что с 2023 года на территории Алтайского края реализуется новый федеральный проект по строительству базовых станций в сельских населенных пунктах с численностью от 0 до 100 и от 500 до 1000 жителей. Эти села не попали в проект «Устранение цифрового неравенства 2.0», где объектами связи оборудуются населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей, но необходимость совершенствования сетей сотовой связи здесь имеется. Для таких населенных пунктов Минцифры России предложило другой проект: сотовые операторы организуют услуги современной связи за счет уменьшения платы за использование в регионе радиочастотного спектра.

Алтайский край один из первых вошел в этот проект, в конце 2023 года сотовая связь организована ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» в трех населенных пунктах: с. Елунино Павловского района (805 чел.), с. Чернопятово Павловского района (628 чел.), с. Большеромановка Табунского района (503 чел.). В этих населенных пунктах сотовой связи не было вообще или она была неустойчивой. При формировании перечня населенных пунктов использовались данные Всероссийской переписи населения 2010 года, в дальнейшем список сел будет составляться по сведениям Всероссийской переписи населения 2020 года.

Одной из особенностей этого проекта стала возможность размещения в одном населенном пункте нескольких операторов связи: как одиночное размещение своих базовой станции, так и совместное использование информационной инфраструктуры, созданной одним из операторов. После организации услуг связи и приемки комиссией объекта связи осуществляется запуск базовой станции.

Правительством Алтайского края в 2024 году работа по обеспечению сотовой связью и Интернетом сельских населенных пунктов регионов будет продолжена, операторами связи формируются списки сел для реализации проекта «Скидка на спектр» в последующие кварталы.

Взято отсюда.

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