В Алтайском крае еще в трех сельских населенных пунктах появилась сотовая связь

Сегодня, 12 марта, состоялся запуск базовых станций сотовой связи в трех селах региона. Провел мероприятие по видео-конференц-связи заместитель Председателя Правительства Алтайского края Виталий Снесарь .

Теперь жителям Горнового Троицкого района (426 человек), Осколково Алейского района (670 человек) и Переясловки Топчихинского района (521 человек) доступна современная мобильная связь и интернет 4G от операторов «Билайн» и «МегаФон». При формировании перечня населенных пунктов использовались данные Всероссийской переписи населения 2010 года, в дальнейшем список сел будет составляться по сведениям Всероссийской переписи населения 2020 года.

«Мы на протяжении последних нескольких лет ведем реализацию поручения Президента Российской Федерации по обеспечению доступной мобильной связью жителей малых населенных пунктов . Было несколько федеральных программ, программ краевой поддержки, которые эту работу обеспечивали, организовывали и стимулировали наших мобильных операторов, чтобы реализовывать эти проекты как можно быстрее», – подчеркнул Виталий Снесарь.

Стоит отметить, что Алтайский край одним из первых в стране включился в проект по обеспечению современной сотовой связью населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 жителей. Эти села не вошли в проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» , где оборудуются объектами связи населенные пункты с численностью от 100 до 500 жителей, но необходимость совершенствования сетей сотовой связи здесь была. Для таких сел Минцифры России предложило другой проект: сотовые операторы организуют услуги современной связи за счет уменьшения оплаты за использование радиочастотного спектра. Алтайский край активно включился в эту работу.

Появившиеся в селах современная связь и доступный интернет уже дали возможность жителям населенных пунктов подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах Президента Российской Федерации . Так, 82 жителя села Осколково изъявили желание проголосовать через портал госуслуг.

В церемонии запуска новых станций приняли участие заместитель министра цифрового развития и связи Алтайского края Валерий Казаченко , директор Алтайского отделения ПАО «ВымпелКом» Алексей Мартынов, директор Алтайского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон» Мария Занько, а также глава Топчихинского района Денис Тренькаев , глава Троицкого района Виктор Журавлев и глава Алейского района Светлана Агаркова .

В 2024 году Правительство Алтайского края продолжит работу по обеспечению сотовой связью и интернетом сельских населенных пунктов региона, операторы связи формируют списки сел для реализации проекта «Скидка на спектр» в следующие кварталы.

Фото: Антон Червяков

Взято отсюда.

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