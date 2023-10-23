В Алтайском крае фура слетела в кювет и перевернулась
ДТП в Алтайском крае Фото: Инцидент Барнаул
Вероятно, грузовой автомобиль слетел с проезжей части. Что стало причиной случившегося и при каких обстоятельствах все произошло, выясняется
22 октября в Панкрушихинском районе между селами Подойниково и Высокая Грива произошло ДТП – фура съехала в кювет и перевернулась, сообщает “Инцидент Барнаул” в telegram.
На кадрах видно, что в кювете “на боку” лежит грузовик.
О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на трассе столкнулись “ВАЗ” и Hyundai. В результате случившегося один человек погиб, еще один пострадал.
горняк
горняк22