ДТП в Алтайском крае Фото: Инцидент Барнаул

Вероятно, грузовой автомобиль слетел с проезжей части. Что стало причиной случившегося и при каких обстоятельствах все произошло, выясняется

22 октября в Панкрушихинском районе между селами Подойниково и Высокая Грива произошло ДТП – фура съехала в кювет и перевернулась, сообщает “Инцидент Барнаул” в telegram.

На кадрах видно, что в кювете “на боку” лежит грузовик.

О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на трассе столкнулись “ВАЗ” и Hyundai. В результате случившегося один человек погиб, еще один пострадал.

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