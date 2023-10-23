23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае
Новости Алтай
Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке
Новости Алтай
Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле
Новости Алтай
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября
Новости Алтай
Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?
Новости Алтай
Пора действовать. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 октября

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2304 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае фура слетела в кювет и перевернулась

редактор ГОРНЯК2201 минуты

ДТП в Алтайском крае Фото: Инцидент Барнаул

Вероятно, грузовой автомобиль слетел с проезжей части. Что стало причиной случившегося и при каких обстоятельствах все произошло, выясняется

22 октября в Панкрушихинском районе между селами Подойниково и Высокая Грива произошло ДТП – фура съехала в кювет и перевернулась, сообщает “Инцидент Барнаул” в telegram.

На кадрах видно, что в кювете “на боку” лежит грузовик.

О пострадавших не сообщается. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на трассе столкнулись “ВАЗ” и Hyundai. В результате случившегося один человек погиб, еще один пострадал.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости