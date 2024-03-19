реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае готовят гидротехнические сооружения к приходу талых вод

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае готовят гидротехнические сооружения к приходу талых вод

Представители Минприроды Алтайского края проверяют, насколько готовы гидротехнические сооружения региона к паводку.

Так, например, в Мамонтовском районе обследованы уже 5 сооружений: 3 гидроузла в деревне Суслово на ручье Безымянном, и 2 гидроузла в селе Островное на ручье Семёновка.

По словам главного специалиста отдела водных ресурсов Минприроды региона Василия Сиряка, до наступления активного таяния снега и льда нужно снизить уровень наличных водоемов, чтобы они вмещали больше талой воды. Специалисты Минприроды активно ведут соответствующую работу в районах края. Проверять водоемы и гидротехнические сооружения сотрудники ведомства совместно с представителями Ростехнадзора продолжат до 5 апреля.

Всего в крае проверят готовность к сезону 29 ГТС. Это объекты, расположенные в Барнауле, а также в Шипуновском, Шелаболихинском, Тюменцевском, Топчихинском, Родинском, Ребрихинском, Мамонтовском, Крутихинском, Краснощёковском, Калманском, Зональном, Баевском и Алтайском районах, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

Осколки снаряда. Архивное фото Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое…

Семья погибшего при ЧП на траулере “Капитан Лобанов” получит…

Рыболовецкое судно “Капитан Лобанов” . Архивное фото Калининградские власти помогут…

При обстреле Пятихаток со стороны ВСУ ранены два человека

Осколки снаряда. Архивное фото Два мирных жителя пострадали в результате…

В Лисичанске из-под завалов дома извлекли тело мужчины

Последствия удара по Лисичанску Тело мужчины извлекли из-под завалов частично…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp