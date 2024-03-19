В Алтайском крае готовят гидротехнические сооружения к приходу талых вод

Представители Минприроды Алтайского края проверяют, насколько готовы гидротехнические сооружения региона к паводку.

Так, например, в Мамонтовском районе обследованы уже 5 сооружений: 3 гидроузла в деревне Суслово на ручье Безымянном, и 2 гидроузла в селе Островное на ручье Семёновка.

По словам главного специалиста отдела водных ресурсов Минприроды региона Василия Сиряка, до наступления активного таяния снега и льда нужно снизить уровень наличных водоемов, чтобы они вмещали больше талой воды. Специалисты Минприроды активно ведут соответствующую работу в районах края. Проверять водоемы и гидротехнические сооружения сотрудники ведомства совместно с представителями Ростехнадзора продолжат до 5 апреля.

Всего в крае проверят готовность к сезону 29 ГТС. Это объекты, расположенные в Барнауле, а также в Шипуновском, Шелаболихинском, Тюменцевском, Топчихинском, Родинском, Ребрихинском, Мамонтовском, Крутихинском, Краснощёковском, Калманском, Зональном, Баевском и Алтайском районах, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

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