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В Алтайском крае готовы принять более 2,4 миллионов туристов в 2024 году

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В Алтайском крае готовы принять более 2,4 миллионов туристов в 2024 году

Поток туристов в нашем регионе растет ежегодно.

Источник фото: unsplash.com

Увеличение числа туристов более, чем на 100 тысяч человек в сравнении с 2023 годом ожидают в Алтайском крае в 2024 году, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по развитию туризма и курортной деятельности региона.

Привлекать отдыхающих в наш регион чиновники планируют развлекательными программами, расчитанные на различные возрастные категории и погодные условия. Так, зимой 2024 года гостям Алтайского края предлагают сезонные развлечения: катание на коньках, лыжах, санках и снегоходах. Помимо этого рыбаки смогут оценить преимущества зимней рыбалки на водоемах Алтайского края.

Туристы смогут отметить в регионе зимние торжества: 6 января 2024 года на базе особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» состоится празднование Рождества. Вход на праздничную площадку свободный для всех желающих. Рождественская программа начнется в 14:00.

Взято отсюда.

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