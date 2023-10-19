В Алтайском крае грузовик с цистерной съехал с дороги – участок закрыт
Фото: pixabay
Из-за дорожно-транспортного происшествия участок дороги пришлось на время перекрыть. Автомобилистов призвали искать альтернативные маршруты
18 октября в 10.40 в Новичихинском районе на 48 км автодороги К-20 “Новичиха – Волчиха” в районе села Мельниково грузовик “Шаман” с цистерной съехал с дороги, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Грузовик перевозил в цистерне жидкие удобрения. Однако разлива опасной жидкости удалось не допустить. В результате случившегося никто не пострадал.
Из-за происшествия на участке от села Селиверстово до села Новичиха временно закрыли дорогу для всех видов транспорта. Движение восстановят после эвакуации транспортного средства.
На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. Водителей призывают выбирать альтернативный маршрут.
Ранее сообщалось , что В Рубцовском районе иномарка слетела с дороги в кювет. Водитель авто погиб на месте.
новости горняк
Взято отсюда