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В Алтайском крае грузовик с цистерной съехал с дороги – участок закрыт

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Фото: pixabay

Из-за дорожно-транспортного происшествия участок дороги пришлось на время перекрыть. Автомобилистов призвали искать альтернативные маршруты

18 октября в 10.40 в Новичихинском районе на 48 км автодороги К-20 “Новичиха – Волчиха” в районе села Мельниково грузовик “Шаман” с цистерной съехал с дороги, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Грузовик перевозил в цистерне жидкие удобрения. Однако разлива опасной жидкости удалось не допустить. В результате случившегося никто не пострадал.

Из-за происшествия на участке от села Селиверстово до села Новичиха временно закрыли дорогу для всех видов транспорта. Движение восстановят после эвакуации транспортного средства.

На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы. Водителей призывают выбирать альтернативный маршрут.

Ранее сообщалось , что В Рубцовском районе иномарка слетела с дороги в кювет. Водитель авто погиб на месте.

новости горняк

Взято отсюда

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