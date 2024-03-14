реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае грузовой локомотив переехал пешехода

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае грузовой локомотив переехал пешехода

Железная дорога Фото: unsplash.com

Две женщины шли через пути в непредназначенном месте и не обратили внимания, что на них движется поезд. Машинист начал экстренно тормозить, но резко остановить локомотив невозможно

50-летняя женщина погибла на железной дороге после столкновения с грузовым поездом, сообщила транспортная полиция Сибири.

Авария произошла на 616-м км перегона станций Камень-на-Оби – Тарадоново. Две нетрезвые женщины начали переходить пути в неположенном месте перед приближающимся поездом.

Машинист подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Одна женщина успела перейти пути, но столкновения со второй избежать не удалось.

От полученных травм 50-летняя пострадавшая скончалась.

Ранее на перегоне Топчиха — Калманка мужчина попал под тепловоз.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Спортивный праздник пройдет 16 марта Езда на лыжах / Фото:…

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

В поселке Молодежный, где зимуют лебеди-кликуны, местные жители увидели на…

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации бокса Тонояна

В краевой суд направили уголовное дело главы алтайской федерации…

В краевом судя рассмотрят апелляционную жалобу адвокатов Тонояна и апелляционное…

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Назвали причину крушения вертолета Ми-8 на Колыме

Прокуратура назвала предположительную причину трагедии, сообщает «Лента.ру». Ми-8. Вертолет Ми-8…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp