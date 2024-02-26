В Алтайском крае хотят сократить сроки охоты на зайцев

Ученые и депутаты края пришли к общему мнению, что нужно сократить сроки охоты на зайцев, так как они пересекаются со временем появления потомства у животных.

Популяция уменьшается

Последние два года сезон охоты на зайца в Алтайском крае установлен с 15 сентября по 28 (29) февраля. Зайчихи приносят потомство два раза в год: помимо весны, еще и осенью. Ранее охота на пушного зверька в регионе проходила в сезон с 1 ноября по 31 января.

По словам директора Зоологического центра института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергея Снигирёва, на территории Алтайского края обитают два вида зайцев: заяц-русак и заяц-беляк. Этот вид животных всегда был одним из самых массовых объектов спортивной любительской охоты. В советское время на Алтае даже заготавливали шкурки и мясо. В 2000-е численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза и не повысилась по сей день. В науке есть даже специальный термин, обозначающий это явление – популяционная депрессия. Одна из ее причин – охота.

Самцы обоих видов менее осторожны и в первой половине охотничьего сезона чаще становятся добычей охотников. Возрастание доли добытых самок сигнализирует о необходимости прекращения охоты на данном охотничьем участке с целью сохранения потенциала воспроизводства популяции.

Сергей Снигирёв внес ряд предложений по стабилизации численности зайца-беляка и русака: уменьшение объема добычи; отмена раннеосенней охоты в октябре, чтобы избежать добычи зайчат; усиление контроля за использованием снегоходов.

Помимо охоты, ученый назвал еще одну причину низкой популяции животных. Причиной депрессии зайца-беляка является массовое применение средств химизации растениеводства.

– Значительно возросло количество сообщений о гибели пчел и представителей охотничьей фауны (тетеревов, серой куропатки, зайцев, косуль) в охотничьих хозяйствах, расположенных в зонах интенсивного земледелия. Это происходит из-за поедания животными протравленных семян, гранулированных удобрений, водопоя из открытых водоемов, что приводит не только к гибели, но и к снижению репродуктивного потенциала и жизнеспособности молодняка. Повсеместно нарушается технология машинной уборки урожая сельскохозяйственных культур, и это тоже приводит к гибели животных, – отмечает Сергей Снигирёв.

Ограничить охоту

Одним из главных предложений ученого стало ограничение сроков охоты на зайца-беляка и русака с 1 ноября по 14 января. А право льготной охоты на зайца-беляка и русака он предложил предоставлять только владельцам гончих, имеющих полевой диплом по зайцу-беляку.

Руководитель Россельхознадзора Алтайского края Андрей Миронов подтвердил мнение Сергея Снигирёва, сказав, что на снижение поголовья диких животных, в том числе зайцев, влияет неправильное использование пестицидов – превышение дозировки и применение агрохимикатов не по инструкции.

Врио заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк подчеркнул, что помимо прочих причин, влияющих на снижение популяции, в последние годы в регионе возросло число хищников, чьей добычей являются зайцы.

Депутаты АКЗС выслушали мнения экспертов в рамках круглого стола и решили обратиться в Минприроды РФ, Государственную Думу и Совет Федерации с предложением о сокращении сроков охоты на зайца-беляка и зайца-русака.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, в комитет, а также в органы прокуратуры поступают обращения от охотников. Они наблюдают снижение численности зайцев в охотничьих угодьях и возмущены тем, что охота разрешена в период покоя.

– Все, кто связан с охотой, отмечают катастрофическое снижение популяции зайцев – русака и беляка. Экспертное сообщество единодушно в том, что для восстановления популяции необходимо ограничивать сроки охоты. Комитет подготовит обращения в Министерство природы Российской Федерации, Государственную Думу и Совет Федерации с научно обоснованным предложением сократить сроки охоты на зайца по всей стране или дать право регионам самостоятельно регулировать этот вопрос, – сказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Справка Благоприятные места обитания зайцев – в березняках ивовых, осиновых колках и березняках осоковых. В первых из них средняя плотность составляет 18,6 особи на 1000 га, при крайних показателях от 12,5 до 24,7 особи. В осиновых колках и березняках осоковых средний показатель плотности почти в 2 раза ниже. КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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