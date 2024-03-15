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В Алтайском крае хотят ужесточить правила для электросамокатчиков

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В Алтайском крае хотят ужесточить правила для электросамокатчиков

Электросамокаты в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае в прошлом году произошли десятки аварий с участием электросамокатов, в которых пострадали в том числе дети

Депутаты АКЗС готовят обращение в Правительство РФ с предложением внести изменения в ПДД, касающиеся водителей электросамокатов. Об этом написал зампред парламента Денис Голобородько в своем Telegram-канале.

Так, в 2023 году в Алтайском крае зарегистрировали 30 “самокатных” ДТП, в которых пострадали более 30 человек, 11 из них – дети.

“Вопрос не раз поднимали на разных уровнях, в разных регионах, в прошлом году изменили технические стандарты на федеральном уровне. Вместе с коллегами из ГУ МВД по Алтайскому краю проработали предложения по внесению поправок в ПДД”, – сказал он.

В частности, депутаты предлагают ограничить скорость передвижения на так называемых средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам до 8 км/ч. В настоящее время это ограничение в правилах не прописано.

Также парламентарии хотят сделать обязательным ношение велошлема для водителей велосипедов и СИМ, но только при передвижении по велодорожкам, проезжей части или обочине. Сейчас такое требование существует только для водителей мопедов.

Кроме того, как считают депутаты, необходимо обязать водителей велосипедов, мопедов и СИМ использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Пока наличие таких элементов является обязательным только вне населенных пунктов.

Голобородько считает, что данные предложения “позволят обеспечить большую безопасность для всех участников дорожного движения”.

Взято отсюда

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