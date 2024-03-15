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В Алтайском крае явка на выборах президента на 15.00 составила более 13%

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В Алтайском крае явка на выборах президента на 15.00 составила более 13%

Выборы. Голосование Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В Алтайском крае с 15 по 17 марта для избирателей открыто около 1700 пунктов для голосования. Воспользоваться своим правом отдать голос на выборах в регионе могут около 1,8 млн избирателей

В Алтайском крае явка на выборах президента РФ по состоянию на 15.00 составила 13,16%, сообщает краевой избирком. Всего на этот период в голосовании принял участие 194 091 избиратель.

Самыми активными стали избиратели ЗАТО Сибирский – участие в голосовании приняли 36,2%. Также среди лидеров Алейский район (явка 29,9%), муниципальный округ Суетский район (26,5%). Также явку свыше 23% зафиксировали в Усть-Пристанском, Заринском и Краснощековском районах.

Напомним, что голосование на выборах президента проходит три дня – 15, 16 и 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 часов.

Взято отсюда

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