В Алтайском крае явка на выборах Президента России по состоянию на 18.00 часов составила 51,68%

На выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года по состоянию на 18.00 часов проголосовали 763 634 избирателей Алтайского края. Явка составила 51,68% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

Активнее всего голосуют жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Явка избирателей 70% и выше отмечается в следующих муниципальных образованиях: Кулундинский район (77,8%), ЗАТО Сибирский (76,6%), Тюменцевском районе (76,4%), Заринском и Кытмановском районах (74,8%), Краснощековском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском районе (70,5%).

Взято отсюда.

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