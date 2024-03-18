реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае явка на выборах Президента России по состоянию на 18.00 часов составила 51,68%

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае явка на выборах Президента России по состоянию на 18.00 часов составила 51,68%

На выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года по состоянию на 18.00 часов проголосовали 763 634 избирателей Алтайского края. Явка составила 51,68% от числа избирателей, внесенных в списки. Данные приведены без учета дистанционного электронного голосования.

Активнее всего голосуют жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. Явка избирателей 70% и выше отмечается в следующих муниципальных образованиях: Кулундинский район (77,8%), ЗАТО Сибирский (76,6%), Тюменцевском районе (76,4%), Заринском и Кытмановском районах (74,8%), Краснощековском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском районе (70,5%).

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Внимание! Отключение света в Горняке с 19 по 22 марта 2024 года

Внимание! Отключение света в Горняке с 19 по 22…

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует! Уважаемые жители г Горняка, в связи…

Что точно нельзя делать на Конона Огородника. Народные приметы 18 марта

Что точно нельзя делать на Конона Огородника. Народные приметы…

Фото: unsplash.com Какая бы на дворе не стояла погода, крестьяне…

«Одна из сложных компетенций»: знакомим с Вадимиром Пахомовым, участником регионального этапа Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы»

«Одна из сложных компетенций»: знакомим с Вадимиром Пахомовым, участником…

В 2024 году в региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству…

В колледже АлтГУ выбрали лучшего старосту

В колледже АлтГУ выбрали лучшего старосту

15 марта состоялся финал конкурса «Лучший староста». За звание победителя…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp