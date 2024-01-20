В Алтайском крае идет подготовка к региональному чемпионату «Профессионалы»

В декабре 2023 года начался новый чемпионатный цикл «Молодые профессионалы». В Алтайском крае проходит подготовка к Региональному этапу Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который пройдет с 25 по 29 марта 2024 года. В Чемпионате примут участие практически все образовательные организации региона, реализующие программы среднего профессионального образования. Соревнования пройдут на базе 22 профессиональных образовательных организаций по 56 компетенциям.

«В 2023 году в России впервые проводился Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы», на котором победители и призеры регионального этапа Алтайского края продемонстрировали отличные результаты и показали высокий уровень профессиональной подготовки. С нового учебного года идёт планомерная подготовка будущих конкурсантов. Как и в прошлом году, конкурсантами являются две категории обучающихся в образовательных учреждениях, в основной категории участвуют обучающиеся по программам среднего профессионального образования, в категории юниоров – школьники, достигшие возраста 14 лет. С декабря 2023 года во всех профессиональных образовательных организациях региона, а также во многих организациях дополнительного образования проходит квалификационный отбор конкурсантов. Победители квалификационного отбора будут представлять свои учреждения на Региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Алтайского края в 2024 году», – комментирует руководитель Регионального координационного центра «Молодые профессионалы» Алтайского института развития образования Наталья Чжао .

Участие во Всероссийском чемпионатном движении по профессиональному мастерству «Профессионалы» открывает перед участниками большие горизонты профессионального роста, дает гарантию трудоустройства.

В Барнаульском базовом медицинском колледже был проведен Квалификационный отбор на Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность (Фельдшер)», причем вторая компетенция в Алтайском крае проводилась впервые, поэтому на организаторов, экспертов и участников легла двойная ответственность.

«Все участники внутреннего отбора были внесены в Единую систему информационного моделирования, – рассказывает эксперт-методист Ольга Марченко , – В компетенции «Медицинский и социальный уход» приняли участие студенты 2 курса специальностей «Сестринское дело» и «Акушерское дело», победителей оказалось четверо. В компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)» приняли участие студенты 3 курса специальностей «Лечебное дело», победители трое. Для проведения Квалификационного отбора были подготовлены задание, оценочные листы, легенда для статиста, а также обучен стандартизированный пациент. Студенты были ознакомлены с заданием за неделю, у них была возможность подготовиться под контролем экспертов-наставников».

Участники компетенции «Медицинский и социальный уход» должны были измерить артериальное давление, температуру, сатурацию, подсчитать пульс, обучить пациента перемещаться на роллаторах. И, что очень важно, – оказать психологическую поддержку, ведь пациенту было тяжело, так как у него системное заболевание и он не может передвигаться самостоятельно.

Участники компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)» осуществляли прием на фельдшерско-акушерском пункте, проводили осмотр, диагностику, консультирование, осуществляли запись ЭКГ.

В Барнаульском лицее железнодорожного транспорта проходит подготовка к Региональному этапу Чемпионата по компетенциям «Управление локомотивом» и «Парикмахерское искусство».

Прошел внутренний отбор участников в формате соревнований, в нем приняли участие 10 обучающихся по профессии «Машинист локомотива» и 7 обучающихся по профессии «Парикмахер».

«Ребята продемонстрировали свои знания и профессиональные умения при выполнении конкурсных заданий, – говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Фомина , – Экспертная комиссия определила победителей, которые получили право представлять лицей на Региональном этапе соревнований. Началась активная подготовка конкурсантов по отработке модулей под руководством наставников. На базе Барнаульского лицея железнодорожного транспорта будет организована площадка по компетенции «Управление локомотивом». Эта компетенция является едва ли не самой сложной среди других: здесь нужны и техническое знание устройства локомотива, и умение управлять локомотивом в нестандартной ситуации, и, что немаловажно, уметь вести регламент переговоров, работать в команде и уметь оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, в случае внештатной ситуации на железной дороге».

Взято отсюда.

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