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В Алтайском крае инвесторы сохранили в 2023 году более 16 тыс. рабочих мест

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В Алтайском крае инвесторы сохранили в 2023 году более 16 тыс. рабочих мест

Предприятия Алтайского края, получавшие государственные субсидии на поддержку инвестиционной деятельности по итогам 2023 года, сохранили более 16 тыс. рабочих мест.

Они обеспечили средний уровень зарплаты для своих сотрудников на уровне 59,9 тыс. рублей.

В 2023 году субсидии из регионального бюджета на сумму 200 млн рублей получили 32 предприятия. Их капитальные вложения за год оцениваются более чем в 11 млрд рублей. Они направлены на компенсацию затрат по закупке оборудования, технологического присоединения, уплате банковской процентной ставки и лизинговым платежам.

Государственную поддержку получили «Алтайвагон», «Сибирь-Полиметаллы», «Куриное царство», «БТК Текстиль», птицефабрика «Комсомольская» и другие.

В текущем году реализация инвестпроектов будет продолжена. На эти цели в бюджете Алтайского края запланировано 240 млн рублей, рассказали в Минэкономразвития региона.

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Взято отсюда.

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