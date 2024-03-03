В Алтайском крае ищут без вести пропавших мужчину и женщину

Фото: "Новости Горного Алтая"
Родные, сотрудники правопорядка, волонтеры ведут поиски пропавших людей просят жителей края внимательно изучить ориентировки
В Алтайском крае без вести пропали мужчина и женщина, сообщили в отряде “ЛизаАлерт” .
Так, волонтеры ведут поиски 41-летнего бийчанина Ивана Сарычева. Он пропал 15 февраля.
Ориентировка Фото: ЛизаАлерт
Также в Барнауле устанавливают местонахождение 50-летней Оксаны Щербаковой. О ней ничего неизвестно с 20 октября.
Ориентировка Фото: ЛизаАлерт
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавших, сообщить по телефону 112.
Взято отсюда.
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