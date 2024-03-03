В Алтайском крае ищут без вести пропавших мужчину и женщину

Фото: "Новости Горного Алтая"

Родные, сотрудники правопорядка, волонтеры ведут поиски пропавших людей просят жителей края внимательно изучить ориентировки

В Алтайском крае без вести пропали мужчина и женщина, сообщили в отряде “ЛизаАлерт” .

Так, волонтеры ведут поиски 41-летнего бийчанина Ивана Сарычева. Он пропал 15 февраля.

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Одежда: темно-синяя куртка, черные штаны, черные ботинки, черная шапка.

Также в Барнауле устанавливают местонахождение 50-летней Оксаны Щербаковой. О ней ничего неизвестно с 20 октября.

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза зеленые.

Одежда: неизвестно.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавших, сообщить по телефону 112.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , новости алтая и барнаула ,