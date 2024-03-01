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В Алтайском крае ищут распространителей фейковых сообщений о минированиях

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В Алтайском крае ищут распространителей фейковых сообщений о минированиях

Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

Власти края назвали поступившие сообщения элементами гибридной войны со стороны спецслужб Украины. Авторов этих посланий разыскивает полиция

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в детсаду и колледже Барнаула опровергли в правительстве Алтайского края, сообщает “Катунь 24”.

Ложные сообщения на такие темы постоянно появляются не только в крае, но и в других регионах.

“Подчеркиваем: это элементы гибридной войны со стороны спецслужб Украины, которые неприкрыто ведут ее против нашей страны. Их задача – сеять панику и страх”, – сообщили в региональном правительстве.

Правоохранители проверяют информацию и ведут поиск распространителей сообщений.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о якобы заложенных взрывных устройствах в детсаду №188 и Барнаульском государственном педколледже имени В. К. Штильке.

Взято отсюда

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