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В Алтайском крае из-за 8 Марта изменится расписание пригородных поездов

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В Алтайском крае из-за 8 Марта изменится расписание пригородных поездов

Поезд Фото: t.me/altaigovernment

Жители Алтайского края в честь Международного женского дня будут отдыхать в течение трех дней, 8,9 и 10 марта. Это повлияло на расписание пригородного транспорта

В Алтайском крае из-за празднования Международного женского дня изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, в пятницу, 8 марта, пустят поезд №6028 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 17.30 , прибытие в 19.26).

При этом несколько поездов отменяются:

  • №6018 Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17.30, прибытие в 19 .17);
  • №6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4.34, прибытие в 5.56 );
  • №6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36, прибытие в 20.36);
  • №6101 Депо – Барнаул (отправление в 7.6, прибытие в 7.40);
  • №7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6.48, прибытие в 8.25).

Остальные пригородные поезда и электропоезда двигаются по обычному расписанию.

Взято отсюда

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