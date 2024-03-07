Пригородный поезд Барнаул – Славгород Фото: Виталий Барабаш

Некоторые пригородные поезда отменили, однако движение остальных поездов и электропоездов осталось без изменений. Кроме того, назначены дополнительные рейсы

В Алтайском крае в связи с выходными в честь празднования 8 Марта изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Так, в пятницу отменят следующие рейсы:

Барнаул – Усть-Тальменская (отправление в 17.30, прибытие в 19.17);

Озёрки – Барнаул (отправление в 4.34, прибытие в 5.56);

Барнаул – Красный Боец (отправление в 18.36, прибытие в 20.36);

Депо – Барнаул (отправление в 7.06, прибытие в 7.40);

Заринская – Барнаул (отправление в 6.48, прибытие в 8.25).

Отмечается, что 8 марта планируют назначить поезд между Барнаулом и Красным Бойцом. Он отправится в 17.30 и прибудет в пункт назначения в 19.26. Кроме того, дополнительные рейсы 7 и 9 марта совершит пригородный поезд Барнаул – Славгород. По обратному маршруту он отправится 8 и 10 марта.

Ранее сообщалось, что почтовые отделения в Алтайском крае также изменят график работы. Так, 8 марта станет выходным для всех отделений.

Взято отсюда