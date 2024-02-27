В Алтайском крае из-за избыточного веса мужчину сняли с авиарейса

Мужчина не смог пристегнуться ремнем безопасности

В Барнауле пассажиру самолета, следовавшего по маршруту Барнаул – Москва, отказали в обслуживании. Бортпроводники вызвали полицейских, которые сняли мужчину с рейса, сообщает “Катунь 24”.

Между сотрудниками авиарейса и пассажиром возник конфликт, причиной которого стала избыточная масса тела мужчины. Он не смог пристегнуться ремнем безопасности.

Бортпроводники поясняли пассажиру, что на месте, расположенном возле аварийного выхода, нельзя использовать удлинители для ремня. Мужчине предложили альтернативу – пересесть на другое место. Вслед за этим последовала бурная реакция пассажира с использованием нецензурных слов в адрес проводников.

Напомним, одной из законных причин отказа в авиаперевозке является невыполнение требований командира воздушного судна.

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Взято отсюда