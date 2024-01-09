Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае из-за неосторожности загорелась квартира в пятиэтажке

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае из-за неосторожности загорелась квартира в пятиэтажке

Пожар в Рубцовске Фото: t.me/mchs_altkray

Возгорание было ликвидировано на площади порядка 12 “квадратов”. Благодаря оперативным действиям пожарных никто не пострадал

В Рубцовске 9 января произошел пожар в квартире пятиэтажного дома, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание возникло на четвертом этаже дома в переулке Алейском. К моменту приезда пожарных дым уже заполонил подъезд и проникал в квартиры.

“В ходе работы бойцы спасли двух человек, самостоятельно покинули опасную зону еще трое”, – отметили в МЧС.

Огонь ликвидировали на площади порядка 12 кв. м: горела мебель и личные вещи. Происшествие обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Барнауле утром 1 января произошел пожар в квартире одного из домов на улице Попова.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС»будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:
Новости Горняк

Внимание! Отключение электроэнергии в Горняке с 10 по 12 января 2024 года

09.01.2024

 Интересное

️В Алтайском крае погода позволила открыть проезд по трассам

09.01.2024

 Интересное

Очередная ракетная атака произошла над Белгородом – есть пострадавшие

09.01.2024

 Интересное

Источник: мать погибшего младенца на Алтае скрывала его смерть несколько дней

09.01.2024

 Интересное

На Алтае произошел крупный пожар на турбазе в Чемальском районе

09.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Красноярске продолжают поиски пропавшего игрока БК Барнаул Антона Петухова

09.01.2024

 Интересное

Блогер бросил двухмесячного ребенка в сугроб ради лайков и подвергся критике

09.01.2024

 Интересное

Стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год

09.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае за новогодние каникулы на дорогах погибли три человека

09.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix