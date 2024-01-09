Пожар в Рубцовске Фото: t.me/mchs_altkray

Возгорание было ликвидировано на площади порядка 12 “квадратов”. Благодаря оперативным действиям пожарных никто не пострадал

В Рубцовске 9 января произошел пожар в квартире пятиэтажного дома, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание возникло на четвертом этаже дома в переулке Алейском. К моменту приезда пожарных дым уже заполонил подъезд и проникал в квартиры.

“В ходе работы бойцы спасли двух человек, самостоятельно покинули опасную зону еще трое”, – отметили в МЧС.

Огонь ликвидировали на площади порядка 12 кв. м: горела мебель и личные вещи. Происшествие обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее в Барнауле утром 1 января произошел пожар в квартире одного из домов на улице Попова.

Взято отсюда