В Алтайском крае из-за непогоды накануне перекрыли магистральные дороги

В связи с ухудшением погодных условий накануне было временно ограничено движение для пассажироперевозящего и грузового транспорта: ▪с 20 часов 00 минут на федеральной автодороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан» от г. Алейска до г. Рубцовска; ▪с 20 часов 30 минут на федеральной автодороге А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» от г. Барнаула до с. Павловск; ▪с 20 часов 30 минут на автодороге К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» от с. Курья до границы с Республикой Казахстан.

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки, — сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Взято отсюда.

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