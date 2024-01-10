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В Алтайском крае из-за непогоды усилена работа экстренных служб

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В Алтайском крае из-за непогоды усилена работа экстренных служб

Работа экстренных служб усилена по поручению губернатора

В Алтайском крае экстренные службы приступили к дежурству на участках трасс, где возможно осложнение обстановки из-за непогоды, сообщает правительство Алтайского края. Работа экстренных служб усилена по поручению губернатора Виктора Томенко и в связи с объявлением штормового предупреждения. 

В некоторые районы края, где наиболее высок риск происшествий, связанных с непогодой, направлены специально сформированные группы. А специалисты МЧС, в том числе оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, заблаговременно приступили к дежурству на особо опасных участках. В усиленном режиме работают все подразделения систем энергообеспечения и дорожные службы. Учреждения с круглосуточным пребыванием проживающих снабжены дополнительными источниками электро- и теплоснабжения, которые при необходимости будут использоваться как источники питания.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, правила ПДД и не нарушать скоростной режим на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок, а также обходить стороной деревья, ветхие строения, непрочные конструкции и т.д.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно звонить на единый номер вызова экстренных служб – 112.

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Взято отсюда

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