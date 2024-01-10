Дорога. Трасса. Зима Фото: pixabay.com
На указанных дорогах выставили посты ГИБДД. Работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, а также задействована дорожная техника
Вечером 10 января в Алтайском крае ограничили движение на четырех участках дорог регионального значения, сообщает пресс-служба местного МЧС.
Так, проезд для всех видов транспорта запрещен в следующих местах:
- К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
- К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов;
- А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке (213 по 337 км);
- К-21 Рубцовск – Угловское — Михайловское, в границах Рубцовского района, с 7 по 47 км.
Причиной закрытия дорог стали сложные метеорологические условия, порывистый ветер и гололед.
Телефоны диспетчерских служб:
- Дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 20-26-72;
- дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;
- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
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