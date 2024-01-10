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В Алтайском крае из-за непогоды запретили проезд на трех участках

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В Алтайском крае из-за непогоды запретили проезд на трех участках

Фото: pixabay.com

На указанных дорогах выставили посты ГИБДД. Работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, а также задействована дорожная техника

Вечером 10 января в Алтайском крае ограничили движение на трех участках дорог регионального значения, сообщает пресс-служба местного МЧС.

Так, проезд для всех видов транспорта запрещен в следующих местах:

  • К-03 в границах Змеиногорского и Рубцовского районов;
  • К-09 в границах Курьинского и Третьяковского районов;
  • А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке (213 по 337 км).

    • Причиной закрытия дорог стали сложные метеорологические условия, порывистый ветер и гололед.

    Телефоны диспетчерских служб:

  • Дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 20-26-72;
  • дежурный КГКУ “Алтайавтодор”: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор “Алтай”: +7 (3852) 63-14-59;
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

    • Взято отсюда.

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