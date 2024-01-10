В Алтайском крае из-за непогоды запретили проезд на трех участках

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На указанных дорогах выставили посты ГИБДД. Работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, а также задействована дорожная техника
Вечером 10 января в Алтайском крае ограничили движение на трех участках дорог регионального значения, сообщает пресс-служба местного МЧС.
Так, проезд для всех видов транспорта запрещен в следующих местах:
Причиной закрытия дорог стали сложные метеорологические условия, порывистый ветер и гололед.
Телефоны диспетчерских служб:
Взято отсюда.
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