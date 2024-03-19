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В Алтайском крае из-за погодных условий закрывают ледовые переправы

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В Алтайском крае из-за погодных условий закрывают ледовые переправы

Две переправы были закрыты 18 марта, одну переправу закроют 20 марта

В Алтайском крае из-за погодных условий и несоответствия действующим нормам закрыли некоторые ледовые переправы, сообщает МЧС Алтайского края.

Так, власти Усть-Пристаньского района приняли решение о закрытии с 18 марта двух ледовых переправ:

  • с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха;
  • с. Вяткино – с. Клепиково.

Администрация Шелаболихинского района с 20 марта закроет ледовую переправу: с. Шелаболиха – с. Иня.

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Взято отсюда

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