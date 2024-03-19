В Алтайском крае из-за погодных условий закрывают ледовые переправы

Две переправы были закрыты 18 марта, одну переправу закроют 20 марта
В Алтайском крае из-за погодных условий и несоответствия действующим нормам закрыли некоторые ледовые переправы, сообщает МЧС Алтайского края.
Так, власти Усть-Пристаньского района приняли решение о закрытии с 18 марта двух ледовых переправ:
- с. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха;
- с. Вяткино – с. Клепиково.
Администрация Шелаболихинского района с 20 марта закроет ледовую переправу: с. Шелаболиха – с. Иня.
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