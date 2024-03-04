реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае из задымленного дома спасли пожилую женщину с двумя детьми

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае из задымленного дома спасли пожилую женщину с двумя детьми

Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жильцы дома не сразу заметили возгорание, которое в итоге распространилось на значительную территорию. Огнеборцы спасли троих человек

4 марта в селе Чарышском Чарышского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Очаг возгорания возник на чердаке и некоторое время оставался незамеченным: дыма не было ни внутри, ни снаружи. Пожарных вызвали только после того, как от тепла начал таять снег и потекла вода. Когда спасатели прибыли на место, из-под раскаленной кровли уже шел дым.

Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны пожилую женщину и двоих детей. Площадь возгорания составила около 130 кв. м. На месте работали три пожарных расчета.

️По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность печи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае трехлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре.

Взято отсюда

горняк22 телеграм

«Я предупредил девочку: если нас найдут из-за нее – убью, а если по другим причинам – покончу с собой»: похититель школьницы Олег Лавкин рассказал, зачем держал её на цепи

Осужденный за похищение девочки был приговорен к 20-летнему заключению Лавкин…

Узнать больше

Строили путепровод и 17 квартир в день. Мэр Барнаула подвел итоги 2023 года

Вячеслав Франк представил отчет депутатам городской Думы о проделанной работе…

Узнать больше
8-летний ребенок пострадал при столкновении “Газели” и “Тойоты” на Алтае

8-летний ребенок пострадал при столкновении “Газели” и “Тойоты” на Алтае

К административной ответственности привлекли обоих водителей ДТП в Горно-Алтайске /…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp