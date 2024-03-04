Пожар. МЧС Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Жильцы дома не сразу заметили возгорание, которое в итоге распространилось на значительную территорию. Огнеборцы спасли троих человек

4 марта в селе Чарышском Чарышского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Очаг возгорания возник на чердаке и некоторое время оставался незамеченным: дыма не было ни внутри, ни снаружи. Пожарных вызвали только после того, как от тепла начал таять снег и потекла вода. Когда спасатели прибыли на место, из-под раскаленной кровли уже шел дым.

Сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны пожилую женщину и двоих детей. Площадь возгорания составила около 130 кв. м. На месте работали три пожарных расчета.

️По предварительной информации, причиной происшествия стала неисправность печи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае трехлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре.

Взято отсюда