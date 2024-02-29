В Алтайском крае изменили правила получения регионального материнского капитала

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли закон, который уточняет правила получения регионального материнского капитала, по аналогии с федеральным законодательством.

В частности, право на маткапитал с 1 января 2024 года имеют только семьи, в которых и у родителей, и у детей есть гражданство Российской Федерации. Эта мера поддержки не распространяется на граждан, постоянно проживавших на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по состоянию на день их принятия в состав Российской Федерации.

Также теперь закон разрешает использовать средства маткапитала на реконструкцию домов блокированной застройки – когда малоэтажное жилое здание поделено на несколько квартир. Еще одно изменение устанавливает ежегодную индексацию неиспользованного остатка этих средств.

Закон устанавливает беззаявительный порядок получения маткапитала. Органы соцзащиты будут самостоятельно запрашивать необходимые сведения из других ведомств.

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