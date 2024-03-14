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В Алтайском крае женщина погибла на железнодорожных путях

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В Алтайском крае женщина погибла на железнодорожных путях

От полученных травм женщина скончалась

В Камне-на-Оби произошла трагедия – женщина погибла на железнодорожных путях, сообщает “В курсе 22”.

Трагедия произошла на 616 километре перегона станций Камень-на-Оби-Тарадоново. Две женщины начали переходить железнодорожные пути в неположенном для этого месте, не убедившись в отсутствии поездов.

Предотвращая наезд, машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Одна женщина успела перейти пути, столкновения со второй избежать не удалось.

В результате 50-летняя женщина от полученных травм скончалась.

По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Взято отсюда

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