В Алтайском крае женщина погибла на железнодорожных путях

От полученных травм женщина скончалась

В Камне-на-Оби произошла трагедия – женщина погибла на железнодорожных путях, сообщает “В курсе 22”.

Трагедия произошла на 616 километре перегона станций Камень-на-Оби-Тарадоново. Две женщины начали переходить железнодорожные пути в неположенном для этого месте, не убедившись в отсутствии поездов.

Предотвращая наезд, машинист локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Одна женщина успела перейти пути, столкновения со второй избежать не удалось.

В результате 50-летняя женщина от полученных травм скончалась.

По предварительным данным, пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

область район погода , погода дней точный прогноз ,

Взято отсюда