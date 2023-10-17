В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от 39-летней жительницы Суетского района. Женщина рассказала о том, что в течение месяца злоумышленники завладели денежными средствами в размере более четырех миллионов рублей.

Как пояснила потерпевшая, в вечернее время ей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником полиции. «Лжесотрудник» пояснил, что с её счёта злоумышленники переводят денежные средства в помощь другому государству и пригрозил, что за это она может быть привлечена к уголовной ответственности. Чтобы обезопасить себя и помешать мошенникам, женщина должна перевести все имеющиеся у неё денежные средства на «безопасные» счета и обнулить кредитный потенциал. Доверчивая гражданка испугалась и стала следовать всем указаниям.

Вначале потерпевшая обналичила в одном из банков собственные средства в размере 245 000 рублей и перечислила на продиктованный злоумышленником счёт. Далее в трех различных банковских учреждениях взяла три кредита, общая сумма которых составила около 800 000 рублей.

Затем «лжесотрудники» службы безопасности банков стали убеждать её в том, что мошенники пытаются оформить на неё кредит под залог квартиры, и, чтобы им помешать, нужно продать жилплощадь, чтобы сменить кадастровый номер. Так как в собственности у потерпевшей была квартира в Барнауле, она заключила договор с риэлтором. После того как сделка состоялась и женщина получила денежные средства, она сразу же перевела их через банкомат, не сказав ничего своим близким. Однако впоследствии родственники узнали обо всех телефонных звонках и продаже квартиры, и настоятельно рекомендовали обратиться в полицию, что женщина и сделала.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

город Горняк



Взято отсюда