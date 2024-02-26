В Алтайском крае житель Новосибирска за вознаграждение спалил автомобили

Злоумышленник находится под стражей

Суд Барнаула продлил срок содержания под стражей, в качестве меры пресечения, жителю Новосибирска, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Следствие установило, что новосибирец за обещанное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. руб, повредил имущество шести жителей краевой столицы, путем поджога принадлежащих им автомобилей, припаркованных во дворе жилого дома .

В результате причиненный материальный ущерб составил 10 400 000 рублей.

Срок содержания под стражей, в качестве меры пресечения, продлен в связи с необходимостью выполнения требований ст.ст.220-221 УПК РФ и постановления Конституционного суда Российской Федерации №4-П.

Постановление в законную силу не вступило.

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Взято отсюда