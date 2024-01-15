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В Алтайском крае к середине зимы установились настоящие сибирские морозы

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В Алтайском крае к середине зимы установились настоящие сибирские морозы

Обь. Морозы. Зима Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

По-настоящему зимняя погода установилась в регионе на этой неделе. Морозы под -40 градусов ударят по краю уже ближайшей ночью, предупреждают синоптики

Днем 16 января в Алтайском крае термометры покажут около -15…-20, а местами -21…-26 градусов, сообщает региональный сайт ЦГМС.

Утром местами образуется изморозь, возможен туман. В дневные часы по краю без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается -18…-20 градусов и без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Взято отсюда

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