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В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его легендарную повесть

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В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут его легендарную повесть

Планета Земля Фото: unsplash.com

Идею воплотят в жизнь в рамках губернаторских издательских проектов. В книге известный космонавт с теплотой рассказывает о годах своего детства, юности, делится своим видением освоения космоса

В 2025 году исполнится 90 лет со дня рождения второго космонавта планеты, уроженца Косихинского района Алтайского края Германа Титова. К юбилею приурочат издание его легендарной документальной повести “Голубая моя планета”, сообщили в региональном минкульте.

С такой инициативой выступил Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова. Члены Издательского совета при губернаторе края эту идею поддержали.

Повесть “Голубая моя планета” впервые была опубликована в 1972 году в журнале “Роман Газета”. В 1973 году военное издательство Минобороны РФ “Воениздат” выпустило в свет книжную версию повести.

В книге космонавт Титов с особой теплотой рассказывает о своей малой родине, о детстве, родителях и людях, которые помогли не свернуть с намеченного пути, достичь поставленных целей. Книга была переведена на разные языки мира и переиздавалась несколько раз.

Ранее в Барнауле представили книгу о единственном народном художнике Алтайского края Михаиле Будкееве.

Взято отсюда

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