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В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут легендарную повесть космонавта «Голубая моя планета»

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В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут легендарную повесть космонавта «Голубая моя планета»

В Алтайском крае к юбилею Германа Титова издадут легендарную повесть космонавта «Голубая моя планета»

План издательских проектов на 2023 – 2028 годы планируется дополнить еще двумя издательскими проектами.

В 2025 году исполнится 90 лет со дня рождения второго космонавта планеты, уроженца Косихинского района Алтайского края Германа Титова.

К юбилейной дате в Алтайском крае в рамках Губернаторских издательских проектов планируют издать документальную повесть Германа Степановича Титова «Голубая моя планета». С такой инициативой выступил Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова, и она была поддержана членами Издательского совета при Губернаторе Алтайского края.

Повесть «Голубая моя планета» впервые была опубликована в 1972 году в журнале «Роман Газета». В 1973 году военное издательство Министерства обороны Российской Федерации «Воениздат» выпустило в свет книжную версию повести «Голубая моя планета». В книге космонавт Титов с особой теплотой рассказывает о своей малой родине, о детстве, родителях и людях, которые помогли не свернуть с намеченного пути, достичь поставленных целей. Книга была переведена на разные языки мира и переиздавалась несколько раз.

Еще один издательский проект

Взято отсюда.

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