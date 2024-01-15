В Алтайском крае люди с сахарным диабетом не могут получить льготные лекарства

Люди с осени не могут получить лекарства

В Алтайском крае больные сахарным диабетом испытывают трудности с получением льготных лекарств: люди еще с осени не могут получить необходимые лекарства и расходные материалы, сообщают “Вести Алтай”.

Между тем в сети “Аптеки Алтая”, которая получает, хранит и выдает льготные лекарства, заверяют, что препараты на склад поступают. Но, отмечают там, это не значит, что они одномоментно окажутся доступны всем льготникам, ведь в районы и города их еще нужно развезти.

Тем не менее на складе уже есть лекарства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, противосудорожные препараты, диуретики. Среди поступивших препаратов есть и лекарства для больных сахарным диабетом, теперь их нужно как можно скорее выдать аптекам.

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Взято отсюда