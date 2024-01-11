Больница. Лечение Фото: pixabay.com

Ранее мама ребенка пожаловалась в соцсетях, что медики вовремя не забронировали билеты на самолет и лечение мальчика пришлось отложить. Минздрав региона прокомментировал ситуацию

Десятилетнего мальчика Тимофея из Алтайского края, получившего серьезную травму головы, отправят на лечение в Москву, сообщает минздрав региона.

В ведомстве пояснили, что билеты забронированы в авиакомпании “Аэрофлот” на 15 января. Два билета медорганизация выкупает для сопровождающих медиков, еще четыре выкупит либо сама мама мальчика, либо с этим поможет общественная организация. Для перевозки лежачего пациента нужно три места и еще одно место для мамы.

Сейчас минздрав согласовывает с “Аэрофлотом” перевозку медоборудования. Также министерство договаривается с департаментом Москвы о доставке ребенка из аэропорта в клинику Рошаля.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что мальчик получил внутричерепную травму и ушиб головного мозга. 10 января должно было начаться лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Однако забронировать билеты на самолет вовремя не удалось – возникли сложности.

Отметим, что больных в таком состоянии перевозит только “Аэрофлот”. Оформление мест при этом делается по официальному запросу.

Мальчик получил травму несколько месяцев назад при падении с велосипеда. Тогда его госпитализировали в больницу в Михайловском районе, после чего доставили вертолетом в больницу №7 в Барнауле. Сейчас ребенка на лечение согласилась принять московская клиника.

Взято отсюда