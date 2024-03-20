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В Алтайском крае масличные культуры сохранили лидерство по маржинальности

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В Алтайском крае масличные культуры сохранили лидерство по маржинальности

Алтайские земледельцы постепенно сокращают зерновой клин в пользу более прибыльных масличных культур. Сложившаяся рыночная конъюнктура заставляет их перераспределять посевные площади с учетом прогнозируемой рентабельности и стремления к сокращению расходов на производство.

В лидерах – масличные

– Как и прошлые годы, масличные культуры сохранили лидерство по маржинальности, – отметил в своем выступлении перед руководителями сельхозпредприятий на прошлой неделе бывший министр сельского хозяйства края, а ныне председатель правления регионального объединения «Агросоюз» Александр Чеботаев.

В среднем каждый гектар, занятый масличными, принес в прошлом году алтайским аграриям 14 тыс. рублей – втрое выше, чем под зерновыми. На сое в среднем с гектара они заработали 26 тыс., на рапсе – 22 тыс., на подсолнечнике – 13,3 тыс.

Из-за воздействия засухи показатели полученной прибыли существенно зависели от почвенно-климатической зоны. Наибольшую маржу (около 25–26 тыс. руб/га) масличные принесли в Восточной и Предгорной зонах края, зерновые в них дали 6–6,5 тыс. руб/га. Наименьшую прибыль заработали аграрии в Восточной и Западной Кулунде: на зерновых – 700–2,5 тыс. руб., на масличных – 5–8 тыс. руб. с такой же площади.

Максимальную доходность при возделывании сои получили земледельцы Восточной и предгорных зон (более 32 тыс. руб/га), наименьшую – Центральной (12,5 тыс. руб/га).

Рапс лидировал в Предгорной и Восточно-Кулундинской зонах – до 33 тыс. руб/га. В Алейской первое место занял подсолнечник (14 тыс. руб/га). Минимальные доходы эта культура принесла в Западной и Восточной Кулунде (6–9 тыс. руб/га).

Среди зерновых и зернобобовых культур самую высокую прибыль показала кукуруза (19,7 тыс. руб/га) и гречиха (9 тыс. руб/га). Посевы кукурузы на зерно ежегодно прирастают. Восемь лет назад в крае сеяли 200 га, в прошлом году – 12,7 тыс. га.

– Эта культура является более перспективной для Кулундинской степи, – считает Александр Чеботаев.

На втором месте по доходности находятся зернобобовые культуры, на третьем – пшеница, на четвертом – рожь.

Понятно, что рентабельность производства во многом зависит от урожайности. Так, 140 хозяйств края, которые собрали менее 10 ц/га пшеницы, получили от нее убыток. В основном они работали в Кулундинской и Алейской зонах, которые сильно пострадали от засухи. В то же время 47 организаций собрали более 30 ц/га и получили по 8 тыс. руб. прибыли с гектара.

– Все-таки большинство хозяйств при грамотном подходе получают прибыль от пшеницы, – заметил руководитель «Агросоюза».

Как изменится структура

Александр Чеботаев отметил, что за последние 15 лет земледельцы края прошли большой путь трансформации посевных площадей, и сегодня их структура близка к оптимальной. Но есть и недостатки.

– Некоторые сеют подсолнечник в Предгорной и Восточной зонах, хотя он высасывает все из земли и занимает только третье место по прибыльности. Намного выгоднее там возделывать сою и рапс, – считает эксперт.

Аграриям Восточной Кулунды он попенял на то, что они увлеклись интенсивными сортами пшеницы, которые требуют влаги.

– Те, кто использует No-Till, еще могут себе это позволить, но те, кто применяет классическую технологию обработки почвы, получают во время засухи низкие урожаи, – объяснил руководитель «Агросоюза».

Он призвал сокращать посевы гречихи. Известно, что этой страховочной культурой засевают те площади, которые остаются свободными до 5 июня. В прошлом году в результате майской засухи 200 тыс. незанятых гектаров заняли гречихой. Семена попали под июньский дождь, взошли, и получился урожай в 926 тыс. тонн, что почти соответствует мировому потреблению этого зерна.

Руководитель «Агросоюза» вспомнил, что в 2021 году закупочные цены гречихи в Алтайском крае доходили до 60 рублей за кг. В настоящее время сетевые магазины закупают у переработчиков гречневую крупу по 25 рублей. Затраты переработчиков составляют 10 рублей. Но крестьяне отказываются по 15 рублей сдавать зерно. В итоге его запасы не уменьшатся и составляют еще 400 тыс. тонн.

– Если в стране не случится каких-то катаклизмов, то прогнозов роста цен на гречиху нет, – говорит Александр Чеботаев.

Между тем по прошлому году себестоимость гречихи в предгорных районах сложилась на уровне 8 тыс. руб. за тонну, что оставляет культуру рентабельной и при сегодняшних ценах.

– Но в этих районах выгоднее занимать землю соей, которая дает больше прибыли с гектара. А в степи себестоимость гречихи 17 тыс. руб., и она убыточна, – предупреждает эксперт. По сути, можно в этом году ее вообще не сеять или хотя бы сократить посевы на 200 тыс. га.

Чеботаев считает, что в связи с открытием экспорта в Китай необходимо увеличить площади под горохом до 200 тыс. га. В прошлом году они уже выросли со 130 тыс. га до 150 тыс. га.

Набирает популярность чечевица. Она занимала 137 тыс. га и скоро уйдет из категории нишевых культур. В этом году ее посевы, по прогнозам, вырастут на 15–20 тыс. га. Ежегодно расширяются площади под нутом. И эта тенденция продолжится, тем более культура более устойчива к засухе, чем чечевица.

И посевы под масличными будут увеличиваться в этом году. Например, сои планируется посеять на 25 тыс. га больше. Но Чеботаев думает, что эта цифра может сильно возрасти, в том числе и по нишевым культурам, таким как горчица. В прошлом году ее было на полях в полтора раза больше.

Также разумно наращивать посевы рапса до 200 тыс. га. Несмотря на экспортные препоны, его цена позволяет добиваться 30% рентабельности.

– Обидно за масличный лен, прибыль от которого резко упала в связи с падением цены. Но я думаю, что это временное явление. И сокращать посевы льна еще никто не готов, – считает эксперт.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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