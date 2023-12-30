Скорая помощь Фото: t.me/ssmpbiysk

У женщины начались роды прямо по пути в медучреждение. Медики поняли, что не успеют доехать до больницы и решили принять роды в машине

Медики скорой помощи приняли роды у 25-летней жительницы Зонального района по дороге в больницу, сообщает “Станция скорой медицинской помощи (Бийск)” в Telegram.

После вызова на место отправились фельдшер Валентина Караваева и медсестра Евгения Струкова. Водитель автомобиля скорой помощи оперативно доставил бригаду до места.

По дороге в больницу у женщины начались роды. Понимая, что до роддома не доехать, медики решили принимать роды прямо в машине. Так на свет появился мальчик.

Маму и ребенка медики благополучно доставили в родильный дом ️

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае спасатели потушили горящий дом и помогли попавшей в беду скорой.

Взято отсюда