Искусственный интеллект заменяет работников здравоохранения. Алтайский край один из первых в Сибири, где внедряют новую технологию. Пока это делают на базе диагностического центра в отделении УЗИ

В краевом диагностическом центре тестируют голосовой помощник, который способен заменять медсестру и самостоятельно заполнять все необходимые пациенту бумаги.

Эти цифры в протоколе больного появляются без помощи клавиатуры и мышки. Программа с элементами искусственного интеллекта вводит их сама, врачу достаточно лишь произнести нужные слова в гарнитуру. Благодаря нововведению некоторые доктора начали справляться без медсестер. Часть специалистов уже оценила такой подход.

“Есть образование. То есть медсестрам мы их диктуем полностью. Надо полностью продиктовать, какое: эхоструктуру, размер. В случае с искусственным интеллектом мы можем назвать одно слово и происходит автозаполнение. То есть мы должны продиктовать только размер образования”, – рассказала врач ультразвуковой диагностики в алтайском консультативно-диагностическом центре Залина Гонгапшева.

Сейчас эту программу тестируют лишь на УЗИ. По словам врачей, она вполне удачно справляется с задачами медсестры. Времени на одного больного зачастую уходит столько же, не считая редких технических заминок. Пока разработка будет бороться с кадровым голодом, средний медицинский персонал сможет сосредоточиться на инвазивных процедурах, где нужно работать руками.

“Пока есть технические сложности, и пока разработаны не все структурированные протоколы. Если все пойдет хорошо, то есть к концу 2024 года мы 80% врачей должны освободить от медицинских сестер”, – отметила завотделением ультразвуковой диагностики алтайского Консультативно-диагностического центра Галина Георгива.

Сложности связаны с введением программного обеспечения в общую систему диагностического центра. Пока что есть проблемы с правильным распознаванием речи и протоколами. Чтобы выполнить намеченные цели, нужно до конца года сделать 43 шаблона для приема под разные обследования. Сейчас готово только шесть. Обновления для программы выходят не реже раза в месяц. А благодаря искусственному интеллекту развитие не останавливается никогда.

Программа сама учится, когда врач наговаривает. Она видит какие-то закономерности в его речи. То есть сама распознает, сама работает потом над исправлением ошибок. Сама практически понимает, где ставить запятые, где пробелы. То есть она самообучаема”, – объяснил начальник информационно-вычислительного отдела Олег Туров.

Для того, чтобы использовать технологию в других медучреждениях, потребуется специальное оборудование и ПО. “Посадить” искусственный интеллект на место десяти медсестер обойдется примерно в 400 тысяч рублей. В диагностическом центре уже готовы делиться своими наработками по программе.

Взято отсюда