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Следователи доказали 32 эпизода преступной деятельности иностранца. В числе пострадавших девочки из разных регионов России

В Алтайском крае вынесли приговор виновному в насилии над детьми и распространении порнографии, сообщил региональный СКР.

38-летний гражданин Таджикистана приехал в Москву на заработки. В 2019 и 2021 годах он стал общаться с несовершеннолетними девочками через популярную социальную сеть и мессенджер.

Мужчина представлялся ровесником собеседниц, втирался в доверие, а потом начинал отправлять фото и видео порнографического характера. Угрожая, что близким станет известно о таком общении, он принуждал девочек отправлять ему интимные фотографии и ролики.

Всего от действий злоумышленника пострадало 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет, которые проживают не только на территории Алтайского края, но и других регионов страны – от Ставропольского края до Хабаровского. Следствие доказало 32 эпизода преступной деятельности мигранта.

Суд назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Барнауле задержали 65-летнего мужчину, который два года совращал малолетнюю падчерицу.

Взято отсюда