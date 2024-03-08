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В Алтайском крае мигранты, которые не встали на воинский учет, получили повестки

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В Алтайском крае мигранты, которые не встали на воинский учет, получили повестки

Силовики проверяют места, где могут быть бывшие иностранцы и те, кто еще не встал на воинский учет

В Новоалтайске провели рейд в местах скопления трудовых мигрантов, сообщает “Толк” со ссылкой на Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Так, в ходе рейда военные следователи и сотрудники Управления по вопросам миграции МВД проверили общежития и продуктовые рынки на наличие незаконных мигрантов, а также тех, кто получил российское гражданство, но не встал на воинский учет.

В результате силовики выявили пять “уклонистов”. Всем им вручили повестки для явки в военный комиссариат по месту регистрации.

Всего по итогам 2023 года и первых месяцев этого года в Алтайском крае поставили на учет более 700 бывших мигрантов, часть из которых уже проходят военную службу.

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Взято отсюда

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