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На станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, которые потребуют отключения передающего оборудования
С 15 по 21 января в некоторых населенных пунктах Алтайского края могут быть кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщили в алтайском филиале РТРС.
На станциях планируются профилактические и плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.
Список населенных пунктов и даты возможных отключений опубликован на сайте телецентра.
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