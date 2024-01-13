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На станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, которые потребуют отключения передающего оборудования

С 15 по 21 января в некоторых населенных пунктах Алтайского края могут быть кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщили в алтайском филиале РТРС.

На станциях планируются профилактические и плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

Список населенных пунктов и даты возможных отключений опубликован на сайте телецентра.

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