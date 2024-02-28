Бутылки, алкоголь Фото: unsplash.com

Ожидается, что ограничение распространится на всю территорию региона и станет обязательным: сейчас же такие меры, как правило, формально носят рекомендательный характер

На сессии регионального парламента 29 февраля депутатам Алтайского краевого Заксобрания предстоит во втором чтении рассмотреть законопроект о запрете продажи алкоголя на некоторые праздники. Информация об этом размещена на сайте АКЗС.

Значительных изменений по сравнению с первым чтением законопроект не претерпел. Запрет по-прежнему устанавливается для следующих дат: День Победы и дни городов, районов и сел (поселков). Такие праздники, как, например, 1 мая или День России в законопроекте по-прежнему отсутствуют.

Взято отсюда