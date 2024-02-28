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В Алтайском крае могут окончательно запретить продажу спиртного в праздники

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В Алтайском крае могут окончательно запретить продажу спиртного в праздники

В случае принятия законопроекта ограничение распространится на всю территорию региона и станет обязательным

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания на предстоящей сессии 29 февраля во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете продажи алкоголя в некоторые праздничные дни. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на информацию, размещенную на сайте АКЗС.

Так, запрет на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением оказания услуг общественного питания) устанавливается для следующих праздников: День Победы, а также дни городов, районов и сел (поселков). В законопроекте отсутствуют такие праздники, как, например, 1 мая или День России.

По информации источника в АКЗС, вопрос о включении в законопроект и этих праздников звучал в ходе обсуждения инициативы, но ее авторы отметили, что связанные с указанными датами мероприятия не рассматриваются как достаточно массовые.

Также новый законопроект наделяет региональные власти полномочиями по введению дополнительных ограничений на продажу алкоголя (если она происходит не в заведениях общепита) вплоть до полного запрета. Речь идет о случаях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Напомним, в АКЗС вскоре (возможно, в апреле) рассмотрят еще один «алкогольный» законопроект, но уже «смягчающий»: речь о продлении времени продажи алкоголя в крае до 23.00.

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Взято отсюда

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