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В Алтайском крае могут появиться аптеки на базе мобильных ФАПов

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В Алтайском крае могут появиться аптеки на базе мобильных ФАПов

Лекарства. Таблетки Фото: pixabay.com

Данное нововведение сделает лекарства доступнее для жителей десятков небольших и отдаленных сел Алтайского края. Пока этот вопрос обсуждается

В Алтайском крае в передвижных ФАПах могут появиться мобильные аптеки, сообщает “Вести 22”. Тему обсудили на итоговой коллегии по здравоохранению.

Данную инициативу уже внесли на рассмотрение депутатам АКЗС.

В мобильных аптеках должен быть набор самых ходовых лекарств. Это сократит путь до аптеки для тысяч жителей края. Сейчас некоторые жители края вынуждены ездить за препаратами в ближайшую аптеку за десятки километров.

Всего в Алтайском крае работает 40 мобильных ФАПов. Впервые они появились в регионе в 2017 году. За это время медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили 160 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава алтайского минздрава вручил главврачам ключи от 11 медицинских автомобилей.

Взято отсюда

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