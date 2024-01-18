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В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

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В Алтайском крае могут повысить стоимость обучения в вузах

Ожидается, что стоимость обучения по всем направлениям во многих крупных учебных заведениях края поднимется в пределах уровня инфляции

В 2024 году в вузах страны могут повысить стоимость обучения, сообщает «Толк» со ссылкой на информацию, полученную от руководства некоторых учебных заведений. Между тем в Минобрнауки РФ заявили, что централизованно повышать цены на обучение не планируют, но допускается корректировка стоимости в пределах инфляции.

Пока официальных решений по поводу повышения стоимости обучения в вузах не принято. Его следует ожидать ближе к началу нового учебного года.

По словам Александра Молотова, председателя комитета АКЗС по образованию и науке, с одной стороны, это решение объяснимо общим повышением уровня инфляции:

– Затраты вузов растут, в том числе на заработную плату профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Ведь никто не отменял указ президента о необходимости доведения зарплат до двух средних по региону. Вузы ищут возможности для этого повышения. Например, с 1 января 2024 года зарплаты уже выросли в Алтайском госуниверситете, – сказал он.

Вторая же причина повышения стоимости обучения, по словам депутата, связана с подорожанием коммунальных услуг, а площади у вузов колоссальные. С помощью изменения цен вузы могут компенсировать свои увеличивающиеся затраты.

Вместе с тем Молотов высказался против резкого повышения стоимости обучения. Он считает, что государству необходимо больше внимания уделять увеличению количества бюджетных мест, а также еще больше развивать целевое обучение.

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Взято отсюда

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